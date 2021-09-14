Эксперт предрек кризис и потерю собственности

Ситуация с пандемией коронавируса может быть использована мировой финансовой элитой, чтобы произвести глобальный передел собственности. К такому выводу, по данным ИА DEITA.RU, пришел российский философ Андрей Фурсов.

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Он отметил, что ограничения и локдауны, вводимые в ряде стран, активно используются верхушкой «золотого миллиарда», чтобы перераспределить в свою пользу как можно больше собственности, все еще принадлежащей миллионам людей и частных компаний.

Андрей Фурсов уверен, что главной причиной такого передела является надвигающийся экономический кризис.

Мировая элита уже поняла, что нынешняя глобальная финансовая модель более не жизнеспособна, но кардинальные перемены неминуемо вызовут большие потрясения. При этом «хозяева денег» решили не только заработать на этом процессе, но и возглавить его, заявил философ.

По его мнению, мировые банкиры запланировали добровольный отказ людей от привилегии владеть собственностью в обмен на инклюзивный капитал, находящийся в общественном пользовании. При этом, о том, что у каждой вещи все равно останется хозяин, до определенного момента людям говорить не будут.