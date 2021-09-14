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Названо количество получивших выплаты российских пенсионеров

Lenta.ru
50 минут назад

В течение текущей рабочей недели дополнительные выплаты получат все российские пенсионеры. Так, 39,3 миллиона человек уже получили средства на свой счет, а оставшимся 3,5 миллиона выплаты переведут до 16 сентября. Такую дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Названо количество получивших выплаты пенсионеров
Фото: ТАССТАСС

Во время совещании президента с правительством она подчеркнула, что пенсионеры — это особая категория, которая требует дополнительной поддержки. Переводить средства начали 2 сентября.

Выплатить людям пожилого возраста по 10 тысяч рублей предложил 22 августа, на встрече с представителями партии «Единая России», президент страны Владимир Путин. Также по 15 тысяч рублей должны получить военнослужащие. Соответствующие указы глава государства подписал 24 августа.

Причиной таких выплат Путин назвал ускорившуюся в текущем году инфляцию. По данным Росстата, в августе она выросла до 6,68 процента. На выплаты потратят около 500 миллиардов рублей. В Кремле подчеркивают, что, несмотря на беспрецедентный масштаб выплат, к новому росту цен они не приведут.

Личный счет,Татьяна Голикова,Владимир Путин,
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