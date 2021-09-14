Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Почти 40 тысяч: работодателям будут доплачивать за трудоустройство

Мария Иванова
28 минут назад

Портал «Конкурент» напомнил о субсидии в 38 376 рублей, которую могут получить компании и индивидуальные предприниматели. Выплата предназначена для бизнесменов, трудоустроивших официально безработных граждан.

Почти 40 тысяч: работодателям будут доплачивать за трудоустройство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце марта президент России Владимир Путин сообщил, что власти возместят часть расходов, которые бизнес потратит на зарплаты бывших безработных.

«Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно - возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам», - отмечал Путин.

Президент рассказал, что на каждого такого сотрудника работодателю будут перечислять три минимальных размера оплаты труда (МРОТ).

Субсидии решили выплачивать при соблюдении двух условий.

Первое - сотрудник, чью зарплату частично компенсируют, должен был состоять на учете по безработице по состоянию на 1 января 2021 года. Второе - компания, желающая получить полную субсидию, не может уволить его как минимум в течение полугода. После месяца работы сотрудника работодателю поступит сумма в один МРОТ (12 792 рубля), затем выплаты снова придут через три и шесть месяцев.

Выделением субсидий занимается Фонд социального страхования (ФСС) — он получает информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивает средства напрямую компаниям и ИП.

Для оформления выплаты нужно подать заявление в ФСС (не ранее, чем через месяц после того, как новые сотрудники приступили к работе). Инспекторы ФСС в течение десяти рабочих проверят данные и примут решение о субсидии.

Хедхантер Алена Владимирская в своем материале для Forbes отмечала, что субсидия может мотивировать бизнес взять человека на работу, но не оставить его на ней.

«Люди отработают по полгода, после чего половину уволят, и они снова окажутся на рынке», - писала она.

Личный счет,Алена Владимирская,Владимир Путин,Фонд социального страхования РФ,Forbes,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители