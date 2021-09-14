Почти 40 тысяч: работодателям будут доплачивать за трудоустройство

Портал «Конкурент» напомнил о субсидии в 38 376 рублей, которую могут получить компании и индивидуальные предприниматели. Выплата предназначена для бизнесменов, трудоустроивших официально безработных граждан.

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В конце марта президент России Владимир Путин сообщил, что власти возместят часть расходов, которые бизнес потратит на зарплаты бывших безработных.

«Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно - возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам», - отмечал Путин.

Президент рассказал, что на каждого такого сотрудника работодателю будут перечислять три минимальных размера оплаты труда (МРОТ).

Субсидии решили выплачивать при соблюдении двух условий.

Первое - сотрудник, чью зарплату частично компенсируют, должен был состоять на учете по безработице по состоянию на 1 января 2021 года. Второе - компания, желающая получить полную субсидию, не может уволить его как минимум в течение полугода. После месяца работы сотрудника работодателю поступит сумма в один МРОТ (12 792 рубля), затем выплаты снова придут через три и шесть месяцев.

Выделением субсидий занимается Фонд социального страхования (ФСС) — он получает информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивает средства напрямую компаниям и ИП.

Для оформления выплаты нужно подать заявление в ФСС (не ранее, чем через месяц после того, как новые сотрудники приступили к работе). Инспекторы ФСС в течение десяти рабочих проверят данные и примут решение о субсидии.

Хедхантер Алена Владимирская в своем материале для Forbes отмечала, что субсидия может мотивировать бизнес взять человека на работу, но не оставить его на ней.