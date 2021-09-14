Увеличение вдвое: ряду москвичей выплатят по 40 тысяч

Столичные ветераны к 80-й годовщине Битвы под Москвой получат единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей. Это вдвое больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

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«Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой», - сообщила пресс-служба со ссылкой на соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом размер матпомощи увеличен в два раза – до 40 тысяч рублей.

Выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы: награжденные медалью «За оборону Москвы»; участники строительства оборонительных рубежей под Москвой; работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, работавшие в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года. Всего около 4 тысяч ветеранов.