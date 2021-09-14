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Россияне начали массово избавляться от старых iPhone

Елена Прошина
43 минуты назад

Количество продаж старых версий iPhone увеличилось в 3,6 раза перед запланированной на вторник презентации iPhone 13. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сервис размещения объявлений «Авито».

Россияне начали массово избавляться от старых iPhone
Фото: ReutersReuters

Как пояснили в компании, в 2020 году на фоне пандемии презентация продукции Apple прошла в России почти незамеченной.

"Однако в этом году ситуация стабилизировалась, и ярые поклонники поспешили выставить на продажу старые девайсы, предвкушая предстоящий выход iPhone 13", — сказали изданию в компании.

В целом количество объявлений о продаже моделей iPhone с 8 по 12 сентября 2021 года увеличилось в 3,6 раза по сравнению с аналогичными датами 2020 года. В целом по России больше всего увеличились продажи iPhone XR - в семь раз. В шесть раз чаще продавали iPhone 8, а iPhone 7 чаще почти в пять раз.

Далее следуют iPhone SE – из продажи увеличились в четыре раза и iPhone 6 — в 3,7 раза.

Как отметили в «Авито», iPhone 11 и iPhone 12 также продемонстрировали значительный рост продаж.

Презентация новинок Apple начнется в 20:00 по московскому времени. Компания представит несколько новых устройств, среди которых четыре модели iPhone, часы Watch 7 и, возможно, несколько других новинок.

Личный счет,Apple,
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