Отдых в Египте подорожал вопреки увеличению числа рейсов

Цены на отдых в Египте для россиян растут, несмотря на увеличивающееся число рейсов на курорты страны. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Как сообщает издание, с 21 сентября из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет по 25 рейсов в неделю, а также еще по три рейса в неделю из регионов. Кроме того, прямые вылеты на курорты Египта разрешены из 53 российских городов, еще четыре добавятся с 21 сентября. Таким образом, в ближайшее время на египетские курорты с учетом рейсов на взаимной основе будут летать 736 бортов в неделю.

При этом, по данным издания, недельный тур на двоих в Хургаду в отель 4 звезды стоит от 85 тыс. руб. Недельный тур без перелета в новогодние каникулы начинается от 1900 евро на двоих. В свою очередь цены на недельные туры в пятизвездочные отели Шарм-эль-Шейха с перелетом из Москвы начинаются от $2000 на двоих.

Также к Новому году в Египте откроются еще два новых туристических города, в которые рассчитывают привлекать турпоток из России: Аль-Галяля на Красном море, примерно в 100 км от Каира, и Аль-Аламин на Средиземном море, недалеко от Александрии.

Как сообщили изданию турагенты, курорт Аль-Галяля будет ориентирован скорее на лакшери-сегмент - владельцев или арендаторов яхт, а не на покупателей пакетных туров по системе «все включено». Сюда планируются также туры для дайверов. На другом новом курорте - Аль-Аламин на Средиземном море - климат похож на тунисский, то есть купаться там до мая будет нельзя.

«Вообще складывается такое ощущение, что Египет решил сконцентрироваться не на бюджетном, а на люксовых видах отдыха», - предполагает издание.