Сбербанк планирует повысить ставки по вкладам

"Ставки по вкладам мы уже начали корректировать, мы в августе приняли решение о промоакции и до конца года будем принимать соответствующие решения. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки", - сказал Греф (цитата по ТАСС).

Как следует из информации на сайте Сбербанка, доходность основной линейки вкладов в банке находится в диапазоне до 3-3,5% годовых, максимальный доход по одному из вкладов - до 6,5%, но при соблюдении дополнительных условий.