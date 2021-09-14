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Сбербанк планирует повысить ставки по вкладам

Российская Газета
17 часов назад

"Ставки по вкладам мы уже начали корректировать, мы в августе приняли решение о промоакции и до конца года будем принимать соответствующие решения. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки", - сказал Греф (цитата по ТАСС).

Как следует из информации на сайте Сбербанка, доходность основной линейки вкладов в банке находится в диапазоне до 3-3,5% годовых, максимальный доход по одному из вкладов - до 6,5%, но при соблюдении дополнительных условий.

В пятницу Банк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку (до 6,75%), не исключив новых повышений. Если инфляция останется высокой, ЦБ готов поднять ставку и выше 7%. Повышение ставки может привести к тому, что средняя ставка по банковским депозитам в крупных банках немного перекроет инфляцию. Сейчас средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках составляет 6,17%. Уровень годовой инфляции в начале сентября - 6,74%.

Личный счет,Сбербанк России,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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