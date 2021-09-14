Как не попасть в финансовую кабалу владельцам кредитных карт

Опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты рассказали, как пользоваться кредитной картой и не попасть в финансовую кабалу.

По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, кредитные карты не подходят для займов на средне- или долгосрочные цели. Пользоваться кредиткой следует только в случае уверенности возврата средств в беспроцентный период, который в зависимости от банка варьируется от 30 до 180 дней.

Чтобы не опоздать с возвратом денег, нужно заранее обозначить для себя дату погашения.

«Если пользоваться картой невнимательно и пропустить льготный период, то возвращать долг строго минимальными платежами не имеет смысла. Обычно в него входят только проценты, а тело долга не уменьшается. Всегда вносите больше минималки», - советует операционный директор финтехплатформы «Фаст ривер» Ксения Артемьева.

Если долг по кредитке оказался настолько большим, что погасить его в короткий срок не удастся, лучше взять кредит и закрыть карту.

Проценты по кредиту окажутся меньше, чем начисления по карте. При этом людям, оказавшимся в подобной ситуации, в будущем лучше отказаться от кредитки.