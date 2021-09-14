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Как не попасть в финансовую кабалу владельцам кредитных карт

Вероника Полынина
38 минут назад

Опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты рассказали, как пользоваться кредитной картой и не попасть в финансовую кабалу.

Как не попасть в финансовую кабалу владельцам кредитных карт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, кредитные карты не подходят для займов на средне- или долгосрочные цели. Пользоваться кредиткой следует только в случае уверенности возврата средств в беспроцентный период, который в зависимости от банка варьируется от 30 до 180 дней.

Чтобы не опоздать с возвратом денег, нужно заранее обозначить для себя дату погашения.

«Если пользоваться картой невнимательно и пропустить льготный период, то возвращать долг строго минимальными платежами не имеет смысла. Обычно в него входят только проценты, а тело долга не уменьшается. Всегда вносите больше минималки», - советует операционный директор финтехплатформы «Фаст ривер» Ксения Артемьева.

Если долг по кредитке оказался настолько большим, что погасить его в короткий срок не удастся, лучше взять кредит и закрыть карту.

Проценты по кредиту окажутся меньше, чем начисления по карте. При этом людям, оказавшимся в подобной ситуации, в будущем лучше отказаться от кредитки.

Эксперты также напомнили, что кредитные карты не подходят для снятия наличных или перевода денег. За совершение этих операций почти все банки берут проценты.

Личный счет,Комсомольская правда,
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