В России начали проверять покупателей имущества без официальных доходов

Власти Саратовской области начали проверять покупателей дорогостоящего имущества без официальных доходов.

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«В Энгельсском районе в качестве пилотного проекта приступили к изучению списков граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих дорогостоящие объекты», - сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.

По его словам, список граждан, которые за прошедший год оформили в собственность дорогие объекты недвижимости и транспортные средства, уже превышает 40 человек.

Происхождение средств, на которые осуществлялись покупки, изучат «профильные структуры».

Бусаргин также рассказал о проверках налоговых деклараций сельхозпроизводителей. По его словам, в ходе проверок «были обнаружены вопиющие факты», когда аграрии брали в лизинг престижные иномарки и проводили их как сельхозтехнику. Они включали эти покупки в убытки, занижая налоговую нагрузку.