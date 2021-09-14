В России начали проверять покупателей имущества без официальных доходов

Власти Саратовской области начали проверять покупателей дорогостоящего имущества без официальных доходов.
«В Энгельсском районе в качестве пилотного проекта приступили к изучению списков граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих дорогостоящие объекты», - сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.
По его словам, список граждан, которые за прошедший год оформили в собственность дорогие объекты недвижимости и транспортные средства, уже превышает 40 человек.
Происхождение средств, на которые осуществлялись покупки, изучат «профильные структуры».
Бусаргин также рассказал о проверках налоговых деклараций сельхозпроизводителей. По его словам, в ходе проверок «были обнаружены вопиющие факты», когда аграрии брали в лизинг престижные иномарки и проводили их как сельхозтехнику. Они включали эти покупки в убытки, занижая налоговую нагрузку.
По словам вице-губернатора, в результате деятельности региональной межведомственной комиссии по мобилизации доходов за минувшую неделю по разным направлениям в областной бюджет дополнительно поступило 30,8 миллиона рублей, а с начала года - 671,6 миллиона рублей.