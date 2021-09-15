Приезжий рассказал о трудностях заработка в Москве

Предприниматель из Улан-Удэ переехал в Москву в 2018 году и рассказал «Мосленте» о трудностях заработка в столице. Мужчина занялся торгами по банкротству, открыл автосервис и компанию по электромонтажу, а также организовал аренду такси.

Фото: @danila_andreevich_ @danila_andreevich_

В столице вести бизнес оказалось в разы тяжелее, чем в Бурятии, заметил он. Бизнесмен самостоятельно сделал сайт для своей фирмы по монтажу, однако стоимость рекламы в интернете его неприятно удивила.

«Цена клика в Улан-Удэ варьировалась от пяти до 50 копеек. Выясняется, что самый дешевый клик в Москве стоит 50 рублей. А чтобы быть на первом месте, как я раньше делал, один клик стоит 500 рублей», — сказал приезжий.

Кроме того, большие расстояния в городе также мешали заработку.

«В Улан-Удэ, если появлялись три-четыре лота, мы ехали и за один день их отсматривали. И все успевали: и по городу прокатиться, и в район съездить. Здесь смотришь: выскакивает пять-шесть новых лотов. Но один — в Домодедово, другой — где-нибудь в Лобне, третий — в Подольске... И получается, что на один-два лота весь день уходит», — отметил предприниматель.

В итоге бизнес в Москве у мужчины не удался, и ему пришлось идти на работу эвакуаторщиком, чтобы выплачивать кредиты банку.