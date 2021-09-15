Россиянам упростили получение налогового вычета

«Если у гражданина есть право на вычет, налоговая служба формирует заявление и отправляет в личный кабинет налогоплательщика на сайте или в приложении ФНС. Право на вычет есть у тех, кто купил жилье на территории России или платит проценты по ипотеке. Максимальная сумма, которую можно вернуть — 260 тысяч рублей. При погашении процентов по ипотеке — 390 тысяч рублей», — рассказала эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова в интервью «Российской газете».