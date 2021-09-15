Россиянам упростили получение налогового вычета

Вернуть часть денег за покупку жилья могут граждане, у которых право на налоговый вычет возникло не раньше 2020 года. Срок проверки соответствующего заявления сокращен до 1 месяца.
«Если у гражданина есть право на вычет, налоговая служба формирует заявление и отправляет в личный кабинет налогоплательщика на сайте или в приложении ФНС. Право на вычет есть у тех, кто купил жилье на территории России или платит проценты по ипотеке. Максимальная сумма, которую можно вернуть — 260 тысяч рублей. При погашении процентов по ипотеке — 390 тысяч рублей», — рассказала эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова в интервью «Российской газете».
Как отмечает Анисимова, теперь не обязательно лично ходить в налоговую и заполнять декларации. Росреестр автоматически аккумулирует данные о гражданине после приобретения им недвижимости. Соответствующее заявление налоговая отправляет в личный кабинет налогоплательщика.
Ранее в Минфине РФ отказались ввести налоговый вычет на аренду жилья из-за пандемии коронавируса. В свою очередь в Госдуме идею поддержали, сообщает RT. Депутаты призвали перенять опыт европейских стран, где жилье выкупает лишь небольшой процент граждан.