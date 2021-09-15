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Как европейские цены на газ повлияют на отопление в России

Анна Безрукова
49 минут назад

Из-за значительного роста цен на газ в Европе, в России могут подорожать уголь, древесина и часть нефтепродуктов, в том числе, бензина, что может отразиться на отоплении.

Как европейские цены на газ повлияют на отопление в России
Фото: пресс-служба правительства Московской областипресс-служба правительства Московской области

«Существует вероятность, что Европа начнет топить дома не газом, а мазутом. В таком случае могут пойти вверх цены на другие нефтепродукты — бензин и дизельное топливо. В теории, такой сценарий может разогнать цены и на уголь с древесиной», — пояснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в беседе с RG.ru.

Также, по его словам, цена газа для россиян вряд ли увеличится, поскольку в России действует ограничение по росту тарифов ЖКХ. Кроме этого, стоимость нефти марки Brent может подскочить до $100 за баррель. При этом значительно могут вырасти расходы у поселений и домохозяйств, прогнозирует Переславский.

«В теории такой сценарий может разогнать цены и на уголь с древесиной. В любом случае вследствие энергетического кризиса в Европе в минусе останутся очень многие, — добавил эксперт. — В связи с этим лучшим вариантом для всех было бы медленное снижение цен на газ в Европе. Очевидно, что диссонанса с внутренним рынком и его потребностями не будет. Но, как я отметил выше, подорожание газа может сказаться на других материалах, что повлечет за собой множество негативных последствий».

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