Как европейские цены на газ повлияют на отопление в России

«В теории такой сценарий может разогнать цены и на уголь с древесиной. В любом случае вследствие энергетического кризиса в Европе в минусе останутся очень многие, — добавил эксперт. — В связи с этим лучшим вариантом для всех было бы медленное снижение цен на газ в Европе. Очевидно, что диссонанса с внутренним рынком и его потребностями не будет. Но, как я отметил выше, подорожание газа может сказаться на других материалах, что повлечет за собой множество негативных последствий».