10 тысяч в руки: на что уйдут выплаты пенсионерам

Большая часть российских пенсионеров планирует направить полученную в сентябре государственную соцвыплату на первоочередные нужды и отложенные покупки. При этом каждый пятый положит средства на сберегательный счет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование от финансового маркетплейса «Юником 24».
Напомним, по инициативе президента России Владимира Путина в сентябре все пенсионеры страны получат единовременную госвыплату в 10 тыс. рублей. По информации Минтруда, в начале месяца уже свыше 30 млн пенсионеров получили эти средства.
«Около 20% россиян в возрасте старше 60 лет планируют положить деньги на сберегательный счет или отложить на будущие необходимые нужды. Следует отметить, что представители более возрастной категории в силу опыта обладают сформированной привычкой делать накопления. Примерно 25% потратят средства на первоочередные нужды — медикаменты, продукты», — цитирует экспертов агентство.
Также около 15% пенсионеров хотят потратить деньги на покупки, которые планировали сделать, но откладывали из-за экономии. Речь идет о бытовой технике, мебели, телевизорах, сотовых телефонах. Немногим более 12% опрошенных рассказали, что направят полученные деньги на помощь детям и внукам или приобретут для них подарки.
При этом каждый десятый пенсионер отметил, что потратит выплату на ремонт, при этом из них свыше 70% ответили, что направят их на работы на дачных участках. Примерно 8% опрошенных потратят средства на здоровье, а еще по 5% хотят — на досуг или выплату кредитов и займов, взятых в банках или микрофинансовых организациях. Еще 5% затруднились дать ответ на этот вопрос и пока не определились, на что потратят полученные средства.