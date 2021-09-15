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Российские пенсионеры объяснили, куда потратят сентябрьские выплаты

Анна Безрукова
39 минут назад

Большая часть российских пенсионеров планирует направить полученную в сентябре государственную соцвыплату на первоочередные нужды и отложенные покупки. При этом каждый пятый положит средства на сберегательный счет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование от финансового маркетплейса «Юником 24».

10 тысяч в руки: на что уйдут выплаты пенсионерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, по инициативе президента России Владимира Путина в сентябре все пенсионеры страны получат единовременную госвыплату в 10 тыс. рублей. По информации Минтруда, в начале месяца уже свыше 30 млн пенсионеров получили эти средства.

«Около 20% россиян в возрасте старше 60 лет планируют положить деньги на сберегательный счет или отложить на будущие необходимые нужды. Следует отметить, что представители более возрастной категории в силу опыта обладают сформированной привычкой делать накопления. Примерно 25% потратят средства на первоочередные нужды — медикаменты, продукты», — цитирует экспертов агентство.

Также около 15% пенсионеров хотят потратить деньги на покупки, которые планировали сделать, но откладывали из-за экономии. Речь идет о бытовой технике, мебели, телевизорах, сотовых телефонах. Немногим более 12% опрошенных рассказали, что направят полученные деньги на помощь детям и внукам или приобретут для них подарки.

При этом каждый десятый пенсионер отметил, что потратит выплату на ремонт, при этом из них свыше 70% ответили, что направят их на работы на дачных участках. Примерно 8% опрошенных потратят средства на здоровье, а еще по 5% хотят — на досуг или выплату кредитов и займов, взятых в банках или микрофинансовых организациях. Еще 5% затруднились дать ответ на этот вопрос и пока не определились, на что потратят полученные средства.

Личный счет,Владимир Путин,
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