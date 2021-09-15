Минтруд изменит правила назначения пособий на детей

Минтруд России планирует изменить правила предоставления пособий на детей от трёх до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте министерства.

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Как отмечается, сейчас пособия назначаются с учётом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода» (наличия заработка или отсутствия доходов по объективным жизненным обстоятельствам). В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов считается беременность.

«Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учёт до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», — говорится в сообщении.

Изменения планируется внести до конца года.