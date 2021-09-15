Россиянам раскрыли секрет бесплатного отдыха на море

Автор канала «Как много хочется сказать» на платформе «Яндекс. Дзен» поделилась секретом отпуска, который она провела в Абхазии практически бесплатно.

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По словам туристки, отдых ей помогли оплатить сувениры, которые были заранее сделаны и взяты с собой в поездку.

«Подготовились заранее. Зимой, в длинные холодные вечера, с удовольствием разрисовывали заранее подготовленные камешки и деревянные крохотные панно. Тема -морская, отдых в Гаграх. Заранее знали, куда поедем. Получалось здорово, несмотря на то, что в семье нет ни одного художника», - пояснила туристка.

Она отметила, что покупатели любят именные сувениры, и для этого было решено добавлять имена рядом с названием курорта и годом поездки.

«Боитесь, что не купят? Не пишите заумные имена. Поверьте, Андреев, Наташ и Анечек будет не мало»,- посоветовала она.

При этом туристка подчеркнула, что сувениры на курорте можно как сдать оптом на реализацию, оплатив полученными деньгами отдых, так и продавать самим.

«Спросите, какая торговля? Мы приехали отдыхать! Да на здоровье! Любая точка, где продаются экскурсии, выставляют магнитики и разную мелочь для привлечения туристов. Ваши сувениры с руками оторвут. Мы продавали сами. Кайф видеть, как вещь, сделанная твоими руками, нравится людям», - заметила она.