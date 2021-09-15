Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ПФР уточнил порядок сохранения надбавки к пенсии

Елена Прошина
20 минут назад

С 2022 года пенсионеры, получающие надбавку за сельский стаж, сохранят ее даже после переезда в город. Об этом сообщает Пенсионный фонд РФ.

ПФР уточнил порядок сохранения надбавки к пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такая норма вступит в силу с 1 января 2022 года. При этом пенсионерам не нужно обращаться в ПФР, надбавка будет сохраняться автоматически. Надбавка также сохранится, если территория, на которой проживают получающие надбавку пенсионеры, станет городской.

В настоящее время надбавка за сельский стаж, действующая с 2019 года, снимается при переезде пенсионера в город. Ее с 1 января также вернут автоматически.

Как сообщили в ПФР, надбавка к фиксированной части страховой пенсии в 2021 году составляет 1511,12 рубля. Для ее получения пенсионеру нужно иметь пенсию по старости или по инвалидности и стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, жить в сельской местности и не работать. В сельский стаж включается не любая работа на селе. В списке, утвержденном правительством РФ в постановлении от 29 ноября 2018 года 1440, более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств.

Российские пенсионеры в 2021 году получат единовременную надбавку к пенсии в размере 10 тысяч рублей. По состоянию на 14 сентября ее уже получили 39,3 млн человек. Еще 3,5 млн пенсионеров получат эти деньги до 16 сентября.

Также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили военные пенсионеры.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Правительство РФ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители