ПФР уточнил порядок сохранения надбавки к пенсии

С 2022 года пенсионеры, получающие надбавку за сельский стаж, сохранят ее даже после переезда в город. Об этом сообщает Пенсионный фонд РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Такая норма вступит в силу с 1 января 2022 года. При этом пенсионерам не нужно обращаться в ПФР, надбавка будет сохраняться автоматически. Надбавка также сохранится, если территория, на которой проживают получающие надбавку пенсионеры, станет городской.

В настоящее время надбавка за сельский стаж, действующая с 2019 года, снимается при переезде пенсионера в город. Ее с 1 января также вернут автоматически.

Как сообщили в ПФР, надбавка к фиксированной части страховой пенсии в 2021 году составляет 1511,12 рубля. Для ее получения пенсионеру нужно иметь пенсию по старости или по инвалидности и стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, жить в сельской местности и не работать. В сельский стаж включается не любая работа на селе. В списке, утвержденном правительством РФ в постановлении от 29 ноября 2018 года 1440, более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств.

Российские пенсионеры в 2021 году получат единовременную надбавку к пенсии в размере 10 тысяч рублей. По состоянию на 14 сентября ее уже получили 39,3 млн человек. Еще 3,5 млн пенсионеров получат эти деньги до 16 сентября.