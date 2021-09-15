Сотрудники Wildberries пожаловались на зарплаты

Сотрудники Wildberries опубликовали петицию, потребовав от руководства изменить оплату труда. Они заявили, что сейчас их зарплаты не соответствуют выполняемому объему работы.

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В обращении говорится, что проблемы начались после того, как в июле ввели новую систему мотивации оплаты труда менеджеров пунктов самовывоза — за норму принимается скорость обработки поступившего для самовывоза товара.

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«Однако составители мотивации не приняли во внимание тот факт, что менеджер самовывоза выполняет обязанности не только кладовщика, но и кассира. Фактически, изложенные условия оплаты невыполнимы на большей части самовывозов России ввиду большой загруженности складов и большого потока клиентов», — говорится в петиции.

Авторы также отметили, что на загруженность сотрудников повлияла пандемия, поскольку интернет-магазины набрали популярность.

Сотрудники, в частности, потребовали пересчитать оплату труда и доплаты за август 2021 года, исходя из прежней системы мотивации, а также пересмотреть саму схему, заменив ее на более «лояльную».

На момент публикации новости петицию подписали 1725 человек. При этом участники обсуждения отмечают, что руководство компании уже «пошло на контакт». При этом сотрудники Wildberries намерены продолжать отстаивать свои требования.

В Wildberries пояснили The Bell, что компания находится в диалоге с сотрудниками, разъясняя им новые KPI, и как можно с их помощью увеличить свой доход.

«В рамках переходного периода им будет произведена доплата до их среднего дохода уже в ближайшее время», — говорится в сообщении.