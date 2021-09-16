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Россиян предупредили о штрафах за оказание услуг на дому

Lenta.ruиещё 1
46 минут назад

Россияне не вправе оказывать услуги на дому без разрешительных документов. Нарушение этого правила грозит штрафом в размере от 500 до 5 тысяч рублей. Если нелегальный домашний бизнес принес больше 2,25 миллиона рублей, его организатор может быть привлечен к уголовной ответственности, рассказали опрошенные РИА Новости юристы.

Россиян предупредили о штрафах за оказание услуг на дому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили эксперты, на дому можно заниматься репетиторством, присматривать за детьми, ремонтировать электронику, разрабатывать и продвигать сайты, делать маникюр и прочие косметические процедуры, оказывать художественные услуги. Также разрешается делать выпечку на заказ, оказывать юридические, бухгалтерские или лингвистические услуги. Если такая деятельность осуществляется регулярно, необходимо зарегистрироваться в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя.

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При этом есть ряд видов деятельности, которые лицензируются. Это оказание услуг связи, производство лекарств, обслуживание медицинской техники. Тем, кто оказывает такие услуги без лицензии, грозит штраф в размере 4-5 тысяч рублей и конфискация средств производства и продукции. За сокрытие доходов также предусмотрен штраф (10 тысяч рублей и до 40 процентов незадекларированного дохода), предостерегли юристы.

Ранее стало известно, что в России захотели ввести штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителя. Соответствующие поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщила сенатор Ирина Рукавишникова. По ее словам, автомобилисты, которые любят ездить без глушителя и с громкой музыкой, выражают такими действиями пренебрежение к правам других граждан.

Личный счет,Ирина Рукавишникова,РИА Новости,
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