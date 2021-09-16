Россиян предупредили о штрафах за оказание услуг на дому

Россияне не вправе оказывать услуги на дому без разрешительных документов. Нарушение этого правила грозит штрафом в размере от 500 до 5 тысяч рублей. Если нелегальный домашний бизнес принес больше 2,25 миллиона рублей, его организатор может быть привлечен к уголовной ответственности, рассказали опрошенные РИА Новости юристы.

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Как отметили эксперты, на дому можно заниматься репетиторством, присматривать за детьми, ремонтировать электронику, разрабатывать и продвигать сайты, делать маникюр и прочие косметические процедуры, оказывать художественные услуги. Также разрешается делать выпечку на заказ, оказывать юридические, бухгалтерские или лингвистические услуги. Если такая деятельность осуществляется регулярно, необходимо зарегистрироваться в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя.

При этом есть ряд видов деятельности, которые лицензируются. Это оказание услуг связи, производство лекарств, обслуживание медицинской техники. Тем, кто оказывает такие услуги без лицензии, грозит штраф в размере 4-5 тысяч рублей и конфискация средств производства и продукции. За сокрытие доходов также предусмотрен штраф (10 тысяч рублей и до 40 процентов незадекларированного дохода), предостерегли юристы.