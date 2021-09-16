Каждому четвертому россиянину повысили зарплату

Порядка 24% опрошенных россиян отметили, что им повысили зарплату с начала года, причем треть из них работает в сфере производства и промышленности. Такие данные содержатся в исследовании "Работа.ру", которое имеется в распоряжении ТАСС.

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"24% опрошенных жителей России рассказали, что их работодатель уже повышал им зарплату с начала этого года", - говорится в исследовании.

Примерно треть опрошенных работает в сфере производства и промышленности, ещё 24% - в транспорте и логистике, 12% - в строительстве, 8% - в сфере ИТ и телекома, 6% - в кафе и ресторанах.