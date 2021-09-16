Аналитик объяснил, что грозит рублю осенью

Главной угрозой для российской национальной валюты этой осенью может стать ухудшение эпидемиологической обстановки. Об этом «Прайм» заявила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

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«Среди потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе для российской валюты, можно отметить вероятное ухудшение эпидемиологической обстановки в мире в связи с наступлением холодов в Северном полушарии», - пояснила аналитик.

Также, по словам эксперта, негативное влияние на рубль может оказать более быстрое сворачивание Федеральной резервной системой США программы поддержки, чем сейчас прогнозируют аналитики. Это приведет к резкому росту курса американской нацвалюты и ослаблению рубля.

При этом рубль может поддержать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Центробанком России. Зайцева прогнозирует, что осенью рубль будет находиться в рамках 72-74 за доллар и 85,5-87,5 за евро.