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Аналитик объяснил, что грозит рублю осенью

Алиса Селезнёва
15 минут назад

Главной угрозой для российской национальной валюты этой осенью может стать ухудшение эпидемиологической обстановки. Об этом «Прайм» заявила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Аналитик объяснил, что грозит рублю осенью
Фото: ТАССТАСС

«Среди потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе для российской валюты, можно отметить вероятное ухудшение эпидемиологической обстановки в мире в связи с наступлением холодов в Северном полушарии», - пояснила аналитик.

Также, по словам эксперта, негативное влияние на рубль может оказать более быстрое сворачивание Федеральной резервной системой США программы поддержки, чем сейчас прогнозируют аналитики. Это приведет к резкому росту курса американской нацвалюты и ослаблению рубля.

Экономист рассказал о перспективах укрепления рубля

При этом рубль может поддержать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Центробанком России. Зайцева прогнозирует, что осенью рубль будет находиться в рамках 72-74 за доллар и 85,5-87,5 за евро.

Ранее аналитики спрогнозировали рост ключевой ставки в России до семи процентов до конца 2021 года. По их мнению, на такой шаг Центробанку придется пойти из-за роста инфляции до пятилетнего максимума в 6,8 процента (по оценке Совкомбанка). За ростом ключевой ставки последуют и ставки по депозитам. На заседании 10 сентября ЦБ поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75 процента годовых.

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