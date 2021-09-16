Правительство России утвердило перечень услуг, с трат на которые можно получить «спортивный» налоговый вычет. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам закон о «спортивном» налоговом вычете был принят в третьем чтении еще в марте текущего года. Как уточняли в ФНС, получить его можно будет с 2022 года.

Список включает физкультурно-оздоровительные услуги, обеспечение участия в физкультурных мероприятиях, разработку тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если гражданин обращался в организации, предоставляющие такого рода услуги и платил деньги, например, покупал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет получить с этого налоговый вычет.

Отмечается, что получить возврат средств довольно легко. Для этого необходимо иметь российское гражданство, быть плательщиком НДФЛ и подать заявление о вычете в компанию работодателя с подтверждающими документами. Речь идет о договоре и кассовом чеке об оплате физкультурно-оздоровительных услуг. Компания временно не будет удерживать 1% от дохода своего работника, пока не исчерпается сумма вычета.