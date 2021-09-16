Эксперт спрогнозировал размер роста ставки по ипотеке

Глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук считает, что к концу 2021 года средняя ставка по ипотеке в России может достигнуть девяти процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лукашук объяснил, что ипотечная ставка будет расти из-за ужесточения кредитно-денежной политики Центробанка. По его мнению, темпы роста ипотечного портфеля замедлятся до 20 процентов.

Эксперт отметил, что ужесточение условий льготной ипотеки на новостройки значительно замедлило спрос, но он все равно остается высоким.

«Мы ждем, что новые выдачи составят 4,6-4,8 трлн рублей, а портфель вырастет на 20 процентов», - заявил Лукашук.

В апреле 2020-го государство начало субсидировать ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента.

С 1 июля 2021 года основные параметры льготной программы изменились - был урезан максимальный размер кредита (с 6 - 12 млн в зависимости региона до 3 млн рублей) и повышена ставка (до семи процентов). Позже средняя ставка достигла 7,67 процента.