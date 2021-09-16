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Эксперт спрогнозировал размер роста ставки по ипотеке

Мария Иванова
43 минуты назад

Глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук считает, что к концу 2021 года средняя ставка по ипотеке в России может достигнуть девяти процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт спрогнозировал размер роста ставки по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лукашук объяснил, что ипотечная ставка будет расти из-за ужесточения кредитно-денежной политики Центробанка. По его мнению, темпы роста ипотечного портфеля замедлятся до 20 процентов.

Эксперт отметил, что ужесточение условий льготной ипотеки на новостройки значительно замедлило спрос, но он все равно остается высоким.

«Мы ждем, что новые выдачи составят 4,6-4,8 трлн рублей, а портфель вырастет на 20 процентов», - заявил Лукашук.

В апреле 2020-го государство начало субсидировать ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента.

Эксперт объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

С 1 июля 2021 года основные параметры льготной программы изменились - был урезан максимальный размер кредита (с 6 - 12 млн в зависимости региона до 3 млн рублей) и повышена ставка (до семи процентов). Позже средняя ставка достигла 7,67 процента.

В ЦИАН рассказывали, что в течение первого месяца после обновления условий программы спрос на новостройки упал и вернулся на уровень 2019 года. Количество сделок в Москве и области (12,5 тыс.) оказалось на 21 процент меньше, чем в июне 2021-го (15,8 тыс.).
Личный счет,Кирилл Лукашук,ЦИАН,Центральный банк России,
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