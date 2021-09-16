Россиянам предложили «Талиб-туры» за ₽350 тысяч

«Идея о создании "Талиб-тура" возникла после того, как ко мне обратился один из моих постоянных клиентов, — пояснила "МК в Красноярске" Галина Жданова. — У него там была назначена встреча с партнерами по бизнесу. Я все рассчитала и проработала этот тур. Решила предложить его и другим желающим. Ведь Афганистан — очень красивое и малоизвестное государство. Я сама не лезу в политику, не имею контактов с террористами. Все делается по официальным каналам».