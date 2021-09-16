Россиянам предложили «Талиб-туры» за ₽350 тысяч

Туристический агент из Красноярска разработала для туристов из России тур в Афганистан стоимостью 350 тыс. рублей. Это может быть как одиночный тур, так и групповой, сообщает «МК».
Как написало издание, предпринимательница из Красноярска на портале «Авито» предложила любому желающему совершить «Талиб-тур» в Афганистан. Туристу придется отдать 350 тыс. рублей за рейс до Стамбула с пересадкой на самолет до Кабула. В цену входит проживание в хорошем афганском отеле и услуги русскоговорящего гида, в за дополнительную плату есть возможность нанять вооруженную охрану.
При этом организатор тура отметила необходимость не только в заблаговременном оформлении виз, но в обязательном наличии страховки на случай чрезвычайной ситуации. Также она написала, что накануне поездки создается особый маршрутный лист — во избежание посещения мест, где идут военные действия.
«Идея о создании "Талиб-тура" возникла после того, как ко мне обратился один из моих постоянных клиентов, — пояснила "МК в Красноярске" Галина Жданова. — У него там была назначена встреча с партнерами по бизнесу. Я все рассчитала и проработала этот тур. Решила предложить его и другим желающим. Ведь Афганистан — очень красивое и малоизвестное государство. Я сама не лезу в политику, не имею контактов с террористами. Все делается по официальным каналам».
Напомним, что ранее пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) заявило, что хочет возобновить авиасообщение с Россией и Турцией.
Как указывает РИА Новости, МИД Катара заявил, что его специалистам почти удалось восстановить аэропорт Кабула, после чего возобновились международные и внутренние рейсы из аэропорта.