Госдума утвердила перечень спортивных услуг, за которые можно получить налоговый вычет. Воспользоваться вычетом можно будет с начала 2022 года. Как и за что еще можно получить налоговые вычеты — читайте в подборке «Рамблера».

Общие правила

Получить вычет могут те, кто имеет официальный доход и, соответственно, платит НДФЛ. Кроме того, нужно быть резидентом Российской Федерации (проживать в России не менее 183 дней в год).

Те, кто обязан декларировать доходы, должны подавать декларацию не позже конца апреля следующего года. Все остальные могут обратиться за вычетом в течение трех лет после оплаты расходов. Последнее правило не касается покупки жилья — для этого вычета срока давности не существует.

До 2021 года вычет можно было применять ко всем доходам, облагаемым НДФЛ (кроме дивидендов), затем порядок поменялся. Теперь доходы разделяются на основную и неосновную налоговую базу (к ней относятся доходы от ценных бумаг, выигрыши в лотерею и т.д.). К основной базе вычеты применяются свободно, к неосновной — только три вида. Это вычет на долгосрочное владение ценными бумагами, вычет на доходы от ИИС типа Б и вычет при переносе убытков на будущие периоды.

Покупка или строительство недвижимости

Касаются продажи имущества, покупки и строительства жилья.

Вычет оформляется только после получения правоустанавливающих документов — сдачи дома в случае новостройки или получения свидетельства права собственности во вторичке. Если приобретение сделано в браке, право на вычет имеют оба супруга, независимо от того, на кого оформлена квартира и кто основной плательщик, можно разделить его в любой пропорции по заявлению. За ребенка-собственника вычет могут получить родители. Вычет оформляется на сумму до 2 млн рублей, независимо от цены недвижимости. Если цена покупки ниже этого лимита, остаток можно перенести на другой объект. Также в сумму можно включить расходы на отделку. Сумма возврата составит 13% от уплаченного, то есть, максимум 260 тыс. рублей.

Если недвижимость взята в ипотеку, можно воспользоваться вычетом на уплаченные банку проценты. Здесь лимит составляет 3 млн рублей, а максимальная сумма возврата, соответственно, 390 тыс. рублей. В этом случае неизрасходованный остаток на другие объекты не переносится и сгорает. Такой вычет тоже можно разделить между супругами в любой пропорции, независимо от того, кто из них основной заемщик.

Оформить вычеты можно через налоговую инспекцию или у работодателя.

Продажа недвижимости

Если недвижимость пробыла в собственности пять лет, при ее продаже не надо оформлять налоговую декларацию и платить налог. Раньше этого срока придется отчитаться перед налоговой инспекцией, но налог можно снизить за счет вычета. Размер суммы, не облагаемой налогом, составляет до 1 млн рублей.

Соответственно, при продаже квартиры за 2 млн рублей платить налог нужно будет только с половины этой суммы. При продаже нескольких объектов недвижимости лимит в 1 млн рублей делится между ними, а не умножается.

Для получения вычета на продажу недвижимости нужно подать декларацию в налоговую инспекцию.

Стандартные налоговые вычеты

Их могут получить определенные категории лиц (инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и другие). Полный перечень таких категорий населений указан в Налоговом кодексе.

В зависимости от категории налогоплательщика сумма вычета составляет от 500 до 3 тыс. рублей. При наличии права на несколько вычетов предоставляется один, самый высокий из них.

Также вычет можно получить на детей. Этим правом могут воспользоваться родители, усыновители, опекуны, попечители и приемные родители — все лица, несущие расходы. Право на такой вычет сохраняется до совершеннолетия детей или до достижения ими 24 лет, если они студенты-очники.

Сумма вычета на первого и второго ребенка — 1400 рублей, на третьего и последующих — 3 тыс. рублей. На детей инвалидов существует отдельный вычет, который добавляется к общему, — 12 тыс. рублей для родителей и усыновителей, 6 тыс. рублей для остальных категорий. Одиноким родителям вычет предоставляется в двойном размере.

«Детские» вычеты предоставляются до того момента, как доход родителя с начала года не превысит 350 тыс. рублей. Со следующего месяца после достижения этого лимита выплата прекращается. Но ее можно возобновить в следующем году.

Вычеты оформляются через бухгалтерию работодателя. Заявление на них пишется один раз, продлевать его каждый год не нужно. Новое потребуется только при изменении жизненных обстоятельств.

Социальные

Такие вычеты можно получить на оплату обучения (своего; своих или усыновленных детей; опекаемого или бывшего опекаемого в возрасте до 24 лет; братьев и сестер), некоторые виды лечения (в том числе покупку лекарств), благотворительные взносы, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни.

По расходам на благотворительность вычет не должен превышать 25% годового дохода, максимальный вычет на обучение детей — 50 тыс. рублей на каждого, по расходам на лечение лимита нет. В остальных случаях лимит — 120 тыс. рублей.

Оформить вычет можно сразу после расходов через работодателя или после окончания календарного года через налоговую инспекцию.

Инвестиционный вычет

Право на такой вычет имеют те, кто получал доход от операций с ценными бумагами, вносил деньги на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или получал доход от операций, учитываемых на ИИС.

Вычет по доходам от операций с бумагами касается только бумаг, приобретенных после 2014 года, и находящихся во владении более трех лет. За каждый год владения можно получить вычет до 3 млн рублей. Оформить вычет можно через брокера или налоговую инспекцию.

Вычет за взнос на ИИС предоставляется на сумму до 400 тыс. рублей, независимо от размера взноса. Он оформляется через налоговую инспекцию.

Вычет за прибыль по операциям ИИС можно получить только когда закончится договор на ведение ИИС и только в том случае, если с даты его открытия прошло не меньше трех лет. Он предоставляется на полную сумму прибыли. Воспользоваться им могут только те, кто не применял предыдущий вид вычета. Оформляется через брокера или налоговую инспекцию.

Профессиональные вычеты

Право на такой вычет имеют ИП, нотариусы, адвокаты, а также люди, занимающиеся частной практикой, лица, работающие по гражданско-правовым договорам и авторы, получающие вознаграждение.

Вычет предоставляется на сумму расходов, связанных с извлечением дохода. Например, в случае ИП — расходы на рекламу и зарплату сотрудникам. Подтвердив размер расходов, ИП может уменьшить величину облагаемого налогом дохода и платить не со всех полученных средств, а только с разницы между доходами и подтвержденными расходами. Если подтвердить расходы невозможно, предприниматель может воспользоваться вычетом в 20%.

Для авторов произведений, в зависимости от вида дохода, вычет составляет от 20% для писателя до 40% для скульптора.