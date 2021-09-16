Эксперт объяснил, кому Россия продаст ненужный Польше газ

Заявление Польши об отказе от продления контракта с «Газпромом» не более чем попытка поторговаться и сбить цену. Однако, если Польша действительно откажется от российского газа, его покупателем может стать Германия, заявил «Царьграду» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

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Ранее представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша не планирует продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам газа, действие которого заканчивается в 2022 году. По словам Наимского, его страна делает ставку на газопровод Baltic Pipe и ожидает, что поставки из Норвегии стартуют с 1 октября будущего года. При этом сейчас объем закупок Польшей газа из РФ составляет до 10 миллиардов кубометров ежегодно.

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович уверен, что заявления польских политиков – «такая переговорная позиция».

«Типа нам особо не нужно, но, если вы нам вдруг что-то предложите, мы купим», - пояснил он.

При этом эксперт уверен, что прекращение поставок газа в Польшу не станет ударом для российского «Газпрома».

«Baltic Pipe - это труба из Норвегии через Данию в Польшу. И дальше она будет продолжаться в Прибалтику и Финляндию. 8 миллиардов кубов Польша будет по нему получать, скорее всего. То есть общая мощность 10. Но два еще пойдут в Прибалтику и Финляндию», - заявил Станислав Митрахович.

По его словам, в результате перенаправления поставок «в Германии освободится место для газа». «Кто его заполнит? Россия заполнит. То есть, в принципе, для России даже интересней, потому что с Германией сотрудничество укрепится», - пояснил он.

Ранее в Польше расценили как «предательство союзников» договоренности Германии и США, касающиеся завершения постройки газопровода «Северный поток — 2», идущего в обход страны.