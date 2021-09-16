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Подмосковные мультистобалльники ЕГЭ получили по 100 тысяч рублей

Алиса Селезнёва
1 час назад

Выпускники школ Московской области с двумя и более стобалльными результатами на ЕГЭ получили по 100 тыс. рублей. Также денежное поощрение было выдано их учителям, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Подмосковные мультистобалльники ЕГЭ получили по 100 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Министерства образования Московской области, по 100 тыс. рублей получили 44 выпускника.

«Это серьезная мотивация для наших выпускников. В этом году ребята показали хорошие результаты, а количество стобалльников с каждым годом только увеличивается», - подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития Ирина Каклюгина.

В Подмосковье 96 педагогов подготовили мультистобалльников ЕГЭ. Выплата этим учителям от региона составила 150 тыс. рублей, отмечает ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил о грядущей отмене ЕГЭ из-за того, что «система не оправдала себя». При этом дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета уверена, что формат ЕГЭ «реально работает» и позволяет выпускникам, которые «пашут» при подготовке, бесплатно учиться в лучших вузах страны.

Личный счет,Максим Зайцев,Дмитрий Песков,Правительство московской области,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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