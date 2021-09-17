Глава Центробанка пообещала россиянам выгодные вклады

Банковские депозиты в России будут выгодными для граждан, если положить средства сейчас, при этом инфляция в течение года вернется к прогнозному значению Центробанка РФ, сообщила РБК глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По ее словам, вклады могут приносить доход уже сейчас, если, например, положить деньги «на годовой депозит по той ставке, которую банки сейчас предлагают, и инфляция вернется в течение года к целевому уровню в соответствии с нашим прогнозом».
Набиуллина отметила, что кредитные организации не должны жаловаться на рост процентов по депозитам из-за того, что раньше выдавали долгосрочные кредиты с низкой ставкой. «Процентная маржа у них нормальная, скажем мягко так», — отметила глава ЦБ РФ.
Как сообщалось, в настоящее время инфляции в стране находится на своем пике. Снижение показателя ожидается в четвертом квартале текущего года.
По словам Набиуллиной, в сентябре инфляция разгонится в районе семи процентов, затем рост замедлится из-за эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики.
Ранее генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов, заявил, что увеличение ключевой ставки на последнем заседании совета директоров ЦБ РФ до 6,75% приведет к росту ставок по банковским вкладам, но не такому быстрому как ключевая ставка.