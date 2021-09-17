Глава Центробанка пообещала россиянам выгодные вклады

Банковские депозиты в России будут выгодными для граждан, если положить средства сейчас, при этом инфляция в течение года вернется к прогнозному значению Центробанка РФ, сообщила РБК глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Фото: Рамблер Рамблер

По ее словам, вклады могут приносить доход уже сейчас, если, например, положить деньги «на годовой депозит по той ставке, которую банки сейчас предлагают, и инфляция вернется в течение года к целевому уровню в соответствии с нашим прогнозом».

Набиуллина отметила, что кредитные организации не должны жаловаться на рост процентов по депозитам из-за того, что раньше выдавали долгосрочные кредиты с низкой ставкой. «Процентная маржа у них нормальная, скажем мягко так», — отметила глава ЦБ РФ.

Как сообщалось, в настоящее время инфляции в стране находится на своем пике. Снижение показателя ожидается в четвертом квартале текущего года.

По словам Набиуллиной, в сентябре инфляция разгонится в районе семи процентов, затем рост замедлится из-за эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики.