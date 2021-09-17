Центробанк России оценивает вероятность наступления мирового финансового кризиса «как очень низкую», несмотря на то, что упомянул о ней в одном из сценариев развития ситуации. Об этом в интервью РБК заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее Банк России представил несколько основных макроэкономических сценариев. Если в прошлом году худшим был «рисковый» сценарий, связанный с повторным ростом заболеваемости COVID-19 и рядом повторных шоков, то теперь же худший вариант – системный кризис.

По мнению ЦБ, он может начаться в том случае, если быстрое и существенное ужесточение монетарной политики в США наложится на лопанье «пузырей» на рынках активов. Это напугает инвесторов и 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов и обострением долговых проблем в странах с формирующимся рынком. Для России это будет означать третью с 2015 рецессию в мировой экономике.

При этом в базовом сценарии Центробанка прогнозируется, что текущее инфляционное давление ослабеет к концу 2021 года, средняя цена нефти составит $45 за баррель, а темп прироста ВВП стабилизируется в диапазоне 2–3%.

По словам главы ЦБ России, резкое ухудшение экономической ситуации из-за пандемии «стоит особняком», так как этот кризис не связан с экономическим циклом.

«Мы сейчас видим, как долги накопились во многих странах, и многие опасаются, что уже есть пузыри, а стоимость финансовых активов не отражает стоимость рисков. Мы видим, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики такие негативные последствия есть. И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис, и какой будет реакция Центрального банка на него», - пояснила Эльвира Набиуллина.

Она особо подчеркнула, что указанный в сценарии 2023 год – «абсолютно условный».

«Он нужен, чтобы показать на трехлетнем прогнозном периоде, какие могут быть последствия, если этот сценарий реализуется. Подчеркну, его вероятность мы оцениваем как очень низкую», - заметила руководитель Банка России.

Набиуллина также обратила внимание на то, что регулятор перешел к «несколько другим подходам к сценариям» и уже не считает однозначно, что высокая цена на нефть — это самый оптимальный вариант развития.