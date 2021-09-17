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Экономист предсказал возможный долларовый дефолт в октябре

Алиса Селезнёва
23 минуты назад

Уже в октябре на фоне сильного роста инфляции и огромных долгов руководство США может начать рассматривать возможность объявления дефолта, при этом с долларом будет происходить то, чего от него никто не ждет. Об этом заявил экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам экономиста, масштабный рост инфляции наблюдается в США уже несколько месяцев подряд. В октябре руководство страны может начать рассматривать возможность объявления дефолта, о чем уже несколько раз упоминали чиновники из Минфина США.

Американские власти в условиях бурного роста инфляции попали в патовую ситуацию и объявление о финансовой несостоятельности США вполне возможно, уверен Хазин.

Когда распродавать доллары: экономист заявил о рисках

При этом эксперт отметил, что показательным в ситуации финансового катаклизма может стать поведение доллара. На первом этапе американская валюта начнет резкий рост при этом повышение курса растянется на несколько месяцев, однако затем последует стремительный спад. Вероятно, после этого американская валюта уже никогда не сможет подняться до исходных значений, подчеркнул Михаил Хазин.

Ранее экономист Михаил Делягин отмечал, что при возникновении любого внезапного кризиса доллар становится «валютой-убежищем» для инвесторов, так как пока нет другого актива, «который обладал бы такой же большой степенью ликвидности и конвертировался бы столь же свободно».

При этом российский экономист Валентин Катасонов уверен, что национальная валюта США в результате постоянной эмиссии и накопления миллиардных долгов в очень близкой исторической перспективе может резко обесцениться и превратиться в «макулатуру».
Личный счет,Видео,Валентин Катасонов,Михаил Делягин,Михаил Хазин,Казначейство США,РИА "Дейта",
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