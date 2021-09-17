Водителям объяснили, как снизить стоимость ОСАГО

Безаварийная езда водителей и снижение убытков для страховщиков могут помочь снизить среднюю стоимость полиса ОСАГО в России. Об этом URA.RU заявил координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«На цену полиса ОСАГО влияет средний размер убытка и количество таких убытков. Больше ничего страховщиков не интересует. То есть, если бы автомобилисты начали ездить аккуратнее и меньше попадать в аварии, то полис, скорее, подешевел бы», - пояснил он.

Также, по словам Шкуматова, стоимость страховки может снизиться, если будут в основном происходить мелкие ДТП, с минимальным ущербом, так как «это логика всего страхового рынка».

В свою очередь президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук заметил, что рынок ОСАГО в России оценивается в 300 млрд рублей в год.

«И это только ОСАГО, поэтому страхование очень прибыльный бизнес. И он будет прибыльным. При этом европейские и американские страховые компании вообще получают прибыль 1-2% в год. Это нормально. Нормально, даже когда они убытки несут», - уверен он.

Ранее таксисты, мотоциклисты, молодые водители, а также владельцы машин с иностранными номерами пожаловались, что сталкиваются с проблемами с оформлением полиса ОСАГО как в электронном виде, так и в офисах страховых компаний.