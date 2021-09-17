ЦБ намерен ограничить выдачу кредитов при первой возможности

Банк России собирается ввести прямые запреты на выдачу некоторых видов кредитов, как только получит на это право. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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В 2019 году Центробанк попросил о расширении полномочий по регулированию закредитованности населения - тогда доля необеспеченного кредитования на рынке достигла 15,5%. В этом году снова был отмечен рост беззалогового кредитования.

В марте в Госдуму был внесен законопроект о прямых количественных ограничениях в сфере кредитования. Документ предполагает право ЦБ запрещать банкам и микрофинансовым организациям выдавать некоторые виды займов сверх установленного лимита. Пока проект рассматривается в парламенте.

Как уточнила Набиуллина, законопроект все еще не принят из-за разногласий с правительством - "есть какие-то опасения".