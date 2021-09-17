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Эксперты перечислили популярные вакансии с высокими зарплатами

Анна Безрукова
59 минут назад

Одной из наиболее популярных вакансий в России оказался продавец-кассир. Самую высокую зарплату таким работникам предлагают в Сочи — до 84 тыс. рублей, а водителям самый высокий средний доход доступен в Калининграде — до 104 тыс. рублей. Эти данные приводятся в исследовании сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», на них ссылается РИА Новости.

«Сервис «Работа.ру» проанализировал наиболее популярные вакансии от компаний со всей страны и выяснил, в каком из регионов РФ соискателям готовы платить больше.

Названы вакансии с зарплатами до 500 тысяч рублей

«В числе самых популярных вакансий оказался продавец-кассир. В Сочи компании предлагают им в среднем до 84 тыс. рублей в месяц, а в Калининграде — до 73 тыс. рублей. Средний оклад в размере до 67 тыс. рублей готовы платить в Казани», — уточняет сервис.

При этом в Хабаровске такие сотрудники могут получать до 65 тыс. рублей, а по 60 тыс. рублей продавец-кассир может иметь доход во Владивостоке и Перми. Кроме этого, одной из наиболее востребованных вакансий стала профессия комплектовщика — для работников этой специальности самая высокая зарплата предлагается в Москве — до 100 тыс. рублей, на втором месте по уровню дохода — Волгоград и Владивосток, где комплектовщики могут получать по 74 тыс. и 71 тыс. рублей соответственно.

«Для водителей самый высокий средний заработок предлагают в Калининграде — до 104 тыс. рублей. Немногим меньше таким сотрудникам платят компании Красноярска, где они могут получать до 98 тыс. рублей. В Омске водители могут зарабатывать до 80 тыс. рублей, а во Владивостоке — до 65 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Личный счет,Видео,РИА Новости,
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