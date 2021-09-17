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Купить до конца сентября: Делягин дал совет по вложениям

Мария Иванова
48 минут назад

Экономист Михаил Делягин предостерег россиян от вложений в сомнительные финансовые проекты и посоветовал купить швейцарские франки до конца сентября. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам Делягина, инвестора должны настораживать проекты, обещающие прибыль заметно выше дивидендов по банковским вкладам (шести - семи процентов годовых). Экономист подчеркнул, что такие предложения, скорее всего, окажутся финансовой пирамидой.

По его мнению, в сентябре вложить деньги стоит в швейцарский франк, а держать купленную валюту необходимо не менее полугода. Экономист отметил, что ощутимого дохода это может не принести, но в случае кризиса сбережения в швейцарской валюте должны стать надежным активом.

Экономист допустил долларовый дефолт в октябре

Старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Дмитрий Постоленко ранее называл одной из самых привлекательных инвестиций долларовые облигации развивающихся рынков: ставки по ним заметно выше ставок по евробондам развитых стран.

На рублевом рынке эксперт выделил долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), а также корпоративные облигации.

А эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий советовал инвесторам, располагающим небольшими суммами (около ста тысяч рублей), обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды. Через такие фонды инвесторы владеют активами (акции, облигации, сырье) не напрямую, а через «общий котел», поэтому порог входа доступен каждому.

Для долгосрочных инвестиций, по мнению Русецкого, стоит выбирать акции быстрорастущих компаний из сфер онлайн-торговли, интернета, полупроводников.
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