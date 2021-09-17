Деньги на бочку: когда окупятся инвестиции в вино

Инвестиции в столь нестандартный актив, как вино, требуют продумывания деталей и приносят прибыль только спустя несколько лет. Об этом журналистам рассказала соучредительница и генеральный директор международной платформы для инвестиций Vindome Ингрид Бродин, сообщает «ПРАЙМ».

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«Ждать, что вам удастся заработать быстрые деньги на рынке альтернативных инвестиций — это путь в никуда. Так, при вложениях в вина хорошая прибыль может появиться только спустя несколько лет, когда будет рост цен на само вино», — пояснила Бродин.

Отмечается, что альтернативные инвестиции позволяют получать прибыль на предметах роскоши и коллекционирования. Вложения средств в такие виды активов могут быть успешными не только благодаря хорошим аналитическим навыкам, но и искреннем интересе и тонкому вкусу. Помимо этого, как уточнила эксперт, на рынок выходит все большее число новых игроков, вкладывающихся в него без понимания специфики.

Главная проблема таких инвесторов состоит в непонимании рынка.

«Убедитесь, что рынок и активы, в которые вы вкладываетесь, вам понятны. Также удостоверьтесь, что вы диверсифицируете свой портфель, а не просто инвестируете, допустим, в один вид вина или один тип класса активов», — порекомендовала она.