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Деньги на бочку: когда окупятся инвестиции в вино

Анна Безрукова
39 минут назад

Инвестиции в столь нестандартный актив, как вино, требуют продумывания деталей и приносят прибыль только спустя несколько лет. Об этом журналистам рассказала соучредительница и генеральный директор международной платформы для инвестиций Vindome Ингрид Бродин, сообщает «ПРАЙМ».

Деньги на бочку: когда окупятся инвестиции в вино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ждать, что вам удастся заработать быстрые деньги на рынке альтернативных инвестиций — это путь в никуда. Так, при вложениях в вина хорошая прибыль может появиться только спустя несколько лет, когда будет рост цен на само вино», — пояснила Бродин.

Отмечается, что альтернативные инвестиции позволяют получать прибыль на предметах роскоши и коллекционирования. Вложения средств в такие виды активов могут быть успешными не только благодаря хорошим аналитическим навыкам, но и искреннем интересе и тонкому вкусу. Помимо этого, как уточнила эксперт, на рынок выходит все большее число новых игроков, вкладывающихся в него без понимания специфики.

Главная проблема таких инвесторов состоит в непонимании рынка.

«Убедитесь, что рынок и активы, в которые вы вкладываетесь, вам понятны. Также удостоверьтесь, что вы диверсифицируете свой портфель, а не просто инвестируете, допустим, в один вид вина или один тип класса активов», — порекомендовала она.

Еще одна распространенная ошибка — нехватка терпения: изменчивость на этом рынке намного ниже, чем, к примеру, на рынке акций и ценных бумаг, поэтому медленный и терпеливый подход к росту «винного» портфеля может принести прибыль в долгосрочной перспективе. Третьей ошибкой, как отметила эксперт, является быстрый выход из активов.

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