Если не хватает стажа: как купить себе пенсию

Для получения трудовой пенсии в 2021 году нужно иметь на личном счете не меньше 21 пенсионного балла и 12 лет стажа. С 2025 года будет необходимо не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа. В противном случае можно расчитывать только на социальную пенсию. При этом недостающие баллы и годы можно докупить. Как это сделать — читайте в подборке «Рамблера».

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Общие правила

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Покупка баллов или стажа разрешена с 2018 года. Приобрести можно не более половины обязательного стажа или баллов. Платить взносы можно параллельно с взносами работодатели или ИП или вместо них, единовременно или в рассрочку, но выплатить их необходимо до 31 декабря года, за который осуществляется уплата.

Заплатить можно не только за себя, но и за других людей, например, супруга или родителей.

При покупке можно приобрести только обычный стаж, но не «северный», дающий право на повышенную пенсию.

Сделка осуществляется в отделении Пенсионного фонда России. Туда необходимо обратиться с заявлением, сотрудники сделают расчет и сообщат сумму. Кроме того, с 2019 года платежный документ можно сформировать через электронный сервис.

Приобрести дополнительный стаж

Стоимость одного года стажа рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он умножается на 12 календарных месяцев и 22%. По состоянию на 2021 год получается 34 тыс. рублей.

Покупка баллов

Баллы можно приобрести в любом возрасте, не только в пенсионном. Сделать это могут самозанятые граждане (индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, воспитатели, всевозможные помощники по хозяйству, фрилансеры, переводчики и репетиторы и другие), постоянные или временные жители России, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, россияне, работающие за границей или любые граждане, за которых не платит работодатель.

Стоимость пенсионных баллов зависит от потолка страховых взносов, которые работодатель оплачивает в год. На 2021 год это 1,465 млн рублей. Эта сумма умножается на 22% и делится на 9,57 балла (максимальное количество, которое можно получить в 2021 году). Стоимость балла в 2021 году примерно равна стоимости года стажа — около 34 тыс. рублей.

Страховые периоды

В страховой стаж засчитывается периоды работы по трудовому договору, периоды государственной гражданской или муниципальной службы, а также некоторые периоды, когда гражданин не работал, но подлежал страхованию. Это в том числе отпуск по уходу за ребенком до исполнения ему 1,5 лет (в сумме не более шести лет), а также периоды деятельности индивидуального предпринимателя, индивидуальной трудовой деятельности, трудовой деятельности на условиях индивидуальной или групповой аренды, частной практики (у нотариусов, частных детективов и других лиц, включенных в соответствующий перечень по закону), адвокатской деятельности, исполнения депутатских полномочий, работы в крестьянском или фермерском хозяйстве, колхозе, деятельности священнослужителя и другие.

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