Путин предложил провести новую выплату в 50 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее сообщалось, что глава государства призвал в конце августа выплатить российским пенсионерам еще по 10 тыс. рублей.

Президент отмечал, что тысяча рублей для пожилых граждан «подъедается» инфляцией, ее не хватает, следует выплатить разово еще 10 тыс. рублей.

Также отмечалось, что единовременную выплату в 10 тыс. рублей в стране получили 39,3 миллиона пенсионеров, Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства и руководителями партии «Единой Россия».

Она добавила, что в целом данную меру социальной поддержки должны получить 42,8 миллиона россиян.

«Оставшиеся 3,5 миллиона человек получат выплаты до 16 сентября», — поясняла Голикова.

По ее словам, всего на эти цели было выделено 433 млрд рублей.

Также ранее сегодня Путин сообщил, то на поддержку россиян направили примерно 3 трлн рублей. Об этом передавало РИА Новости.