Путин предложил провести новую выплату в 50 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава государства призвал в конце августа выплатить российским пенсионерам еще по 10 тыс. рублей.
Президент отмечал, что тысяча рублей для пожилых граждан «подъедается» инфляцией, ее не хватает, следует выплатить разово еще 10 тыс. рублей.
Также отмечалось, что единовременную выплату в 10 тыс. рублей в стране получили 39,3 миллиона пенсионеров, Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства и руководителями партии «Единой Россия».
Она добавила, что в целом данную меру социальной поддержки должны получить 42,8 миллиона россиян.
«Оставшиеся 3,5 миллиона человек получат выплаты до 16 сентября», — поясняла Голикова.
По ее словам, всего на эти цели было выделено 433 млрд рублей.
Также ранее сегодня Путин сообщил, то на поддержку россиян направили примерно 3 трлн рублей. Об этом передавало РИА Новости.
Эти деньги, по словам главы государства, были направлены на сохранение рабочих мест и уровня доходов населения, а также на поддержку инвестиционного климата. Помимо этого, предоставлялась адресная помощь гражданам и семьям с детьми, а также регионам и бизнесу, уточнил Путин.