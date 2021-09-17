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50 тысяч на руки: Путин предложил новую выплату

Анна Безрукова
39 минут назад

Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда. Об этом пишет ТАСС.

Путин предложил провести новую выплату в 50 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что глава государства призвал в конце августа выплатить российским пенсионерам еще по 10 тыс. рублей.

Еще семь выплат: какие деньги положены пенсионерам

Президент отмечал, что тысяча рублей для пожилых граждан «подъедается» инфляцией, ее не хватает, следует выплатить разово еще 10 тыс. рублей.

Также отмечалось, что единовременную выплату в 10 тыс. рублей в стране получили 39,3 миллиона пенсионеров, Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства и руководителями партии «Единой Россия».

Она добавила, что в целом данную меру социальной поддержки должны получить 42,8 миллиона россиян.

«Оставшиеся 3,5 миллиона человек получат выплаты до 16 сентября», — поясняла Голикова.

По ее словам, всего на эти цели было выделено 433 млрд рублей.

Также ранее сегодня Путин сообщил, то на поддержку россиян направили примерно 3 трлн рублей. Об этом передавало РИА Новости.

Эти деньги, по словам главы государства, были направлены на сохранение рабочих мест и уровня доходов населения, а также на поддержку инвестиционного климата. Помимо этого, предоставлялась адресная помощь гражданам и семьям с детьми, а также регионам и бизнесу, уточнил Путин.

Личный счет,Владимир Путин,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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