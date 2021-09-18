Выходные и алименты: льготы для предпенсионеров

В результате пенсионной реформы в России появилась новая льготная категория населения — предпенсионеры. На какие льготы они могут рассчитывать — читайте в подборке «Рамблера».

Человек входит в категорию предпенсионеров за пять лет до наступления нового пенсионного возраста. С этого же момента начинается и право на льготы, за исключением налоговых. Их можно получить раньше — женщинам с 50 лет, мужчинам — с 55.

Как подтвердить статус

Получить справку о том, что человек является предпенсионером, можно как в Пенсионном фонде, так и через МФЦ. Для этого нужен только паспорт, другие документы не требуются. Кроме того, подтверждение можно оформить через сайт ПФР. В этом случае нужно будет указать цель запроса, так как право на разные льготы возникает в разном возрасте. Возможна ситуация, налоговая льгота уже положена, а какая-то другая — пока нет.

Освобождение от налога на имущество

Предпенсионеры могут не платить налог на имущество за один объект любого вида.

Вычет по земельному налогу

Людям предпенсионного возраста нужно платить только за землю площадью больше шести соток. Льготы по налогам для предпенсионеров — заявительные, чтобы получить их, нужно писать соответствующее заявление в налоговую инспекцию.

Обязательная доля в наследстве

Предпенсионер, как и пенсионер, является обязательным наследником, независимо от завещания. Размер обязательной доли составляет минимум половину того, что человек получил бы, если бы имущество делили в общем порядке, а не по воле умершего, даже если он совсем не указан в завещании.

Алименты

Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет имеют право по своему желанию получить алименты. Ранее эта льгота привязывалась к пенсионному возрасту.

Взыскать алименты можно с бывшего супруга, детей, внуков, братьев, сестер или пасынков и падчериц. Условием для получения является низкий доход, которого не хватает на минимальные потребности. Степень нуждаемости оценивает суд. Ответчик должен быть совершеннолетним и трудоспособным; кроме того, у него должна быть возможность содержать предпенсионера (то есть, оставшегося после уплаты алиментов дохода должно хватать на собственные нужды и семью).

Размер выплат устанавливается по договоренности или через суд.

Родители имеют право требовать алиментов только если не уклонялись от содержания детей и не лишены прав.

Требовать алименты с бывшего супруга можно только в том случае, если возраст 55 или 60 лет наступил в течение пяти лет после расторжения брака. Кроме того, суд при назначении алиментов учитывает длительность брака (четких критериев нет, это остается на усмотрение судьи).

Выходные для диспансеризации

Предпенсионеры могут ежегодно получить два оплачиваемых выходных для прохождения диспансеризации. Даты нужно согласовать с работодателем, а факт диспансеризации подтвердить справками.

Повышенное пособие

Для людей предпенсионного возраста пособие по безработице выше обычного. В 2021 году его сумма от 1500 рублей до 12 130 рублей. Размеры и продолжительность выплат устанавливаются в зависимости от причины и даты увольнения, а также длительности трудового стажа.

Также безработные предпенсионеры могут выйти на пенсию на два года раньше.

Запрет увольнения из-за возраста