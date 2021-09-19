Льготы и вычеты: что положено тем, кому за 70

Пенсионерам старше 70 лет не положена прибавка к пенсии по возрасту, однако они имеют право на ряд льгот, как федерального, так и местного уровня. Подробнее об этом читайте в подборке «Рамблера».

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Скидка на капремонт

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Неработающим пенсионерам старше 70 лет положена 50-процентная скидка при оплате взносов на капремонт. При этом квартира должна быть в их собственности, а в прошлом не должно быть задолженности за эти цели. Одинокие пенсионеры старше 80 лет освобождаются от взносов за капремонт полностью.

Субсидии на оплату коммунальных услуг

Пенсионер старше 70 лет по закону должен тратить на оплату ЖКУ до 22% своего дохода. Если доля этих расходов выше, ему положена субсидия. За ней можно обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ. Кроме того, заявление можно отправить через портал госуслуг.

В ряде регионов для лиц старше 70 лет введены льготы на вывоз мусора, скидки на медицинскую поддержку, лекарства, продукты.

Также люди старше 70 лет могут получать льготы, предназначенные для всех возрастов пенсионеров.

Налоговые льготы

Пенсионер имеет право на освобождение от налога на имущество по одному объекту из каждой категории. При этом эти объекты не должны использоваться для предпринимательской деятельности, а их кадастровая стоимость не должна превышать 300 млн рублей. Если у пенсионера в собственности несколько объектов, для получения льготы он должен подать в Федеральную налоговую службу заявление с указанием, за какой из них не будет платить. При отсутствии заявления налоговая служба сама выберет более дорогу недвижимость.

Пенсионеры и предпенсионеры не платят земельный налог на участки площадью до 600 кв. м. Если участок больше, налог платится только за ту его часть, которая превышает 600 кв. м.

При начислении налогов на принадлежащую пенсионеру недвижимость площадь этой недвижимости указывается в уменьшенном размере (из размеров дома вычитается 50 кв. м, из квартиры — 20 кв. м).

Пенсионеры не платят подоходный налог с пенсий и социальных выплат. Также они могут не выплачивать НДФЛ с подарков от организаций или индивидуальных предпринимателей, если стоимость этих подарков не выше 4 тыс. рублей.

В некоторых регионах пенсионеры также имеют льготы по земельному налогу или освобождение от транспортного налога.

Налоговый вычет

Если человек приобрел или построил жилой дом, квартиру, комнату или долю в них, а затем ушел на пенсию, при уплате налогов он может вычесть из своих доходов расходы на покупку этого жилья. Пенсионерам разрешается получить вычет за последний год работы, когда он еще имел доход, облагаемый НДФЛ, а остаток суммы перенести на три предыдущих года. Сумма вычета, как и для других граждан, составляет максимум 260 тыс. рублей. Получить его можно при условии, что пенсионер не пользовался этой возможностью раньше.

Льготы при оплате госпошлины

Если пенсионер обращается с иском по пенсионному вопросу к мировому судье или в суд общей юрисдикции с имущественным иском к ПФР или негосударственному пенсионному фонду, он не должен платить пошлину. Эта норма касается также военных пенсионеров, которые судятся с Министерством обороны.

Для получения этой льготы сумма исковых требований не должна превышать 1 млн рублей.