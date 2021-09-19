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500 млрд на всех: Главные выплаты сентября

Елена Прошина
1 час назад

На разовые выплаты военным и пенсионерам в сентябре из федерального бюджета выделено 500 млрд рублей. Кто уже получил или получит эти и другие выплаты — читайте в подборке «Рамблера».

500 млрд на всех: Главные выплаты сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Путинские» 10 тысяч пенсионерам

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Выплата касается всех, кто получает пенсию. В том числе работающих пенсионеров и тех, кому пенсия назначена по инвалидности или потере кормильца. Перечисление началось 2 сентября.

Силовики и военные

Разовая выплата также назначена сотрудникам силовых ведомств и кадровым военным. По 15 тысяч рублей получат контрактники и курсанты военных вузов, а также сотрудники полиции, прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН, таможенники, пожарные и судебные приставы.

«Пушкинская карта»

С сентября в России заработал проект «Пушкинская карта» для лиц в возрасте от 14 до 22 лет. С помощью этой карты молодежь сможет приобретать билеты на культурные мероприятия. Программа действует во всех регионах России, подать заявку на карту можно через портал госуслуг. В 2021 году на «Пушкинскую карту» будет начислено 3 тыс. рублей, начиная с 1 января 2022 года — по 5 тыс. рублей в год. Список мероприятий, билеты на которые можно приобрести по программе, публикуется на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура».

Родители

С 1 сентября изменился порядок оплаты больничных по уходу за детьми до семи лет. Пособие по временной нетрудоспособности по ним будет составлять 100% среднего заработка. Это не зависит от стажа работы родителя и того, где лечится ребенок — дома или в медицинском учреждении. Больничные по уходу за детьми старше семи лет рассчитываются по прежним правилам.

Семьи школьников

Выдача единовременной выплаты к началу учебного года в 10 тыс. рублей началась в августе и продлится до декабря. Получить ее могут родители детей от шести до восемнадцати лет (6 лет должно исполниться не позже 1 сентября, 18 лет — не позже дня выхода указа о выплате, 3 июля 2021 года). Также деньги получат инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет, учащиеся на очных отделениях вузов.

Кураторы групп в средних специальных учебных заведениях

С 10 сентября сотрудники колледжей и техникумов, курирующие студенческие группы, получат набавку в сумме 5 тысяч рублей, аналогичную введенной в прошлом году доплате для классных руководителей в школах.

Борцы с коронавирусом

Сотрудники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, участвующие в борьбе с распространением коронавируса, а также помогающие заболевшим, наряду с медиками получат доплату за особые условия труда. Размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста.

Инвалиды

С 26 сентября лица с инвалидностью, которым по программе реабилитации положены технические средства, получат сертификаты на их приобретение. Использовать сертификат можно будет в любом магазине, в том числе онлайн. Ранее такой формы оплаты не было, можно было либо получить сами средства, либо приобрести их самостоятельно и получить компенсацию.

Люди, сделавшие прививку от коронавируса

Среди россиян, вакцинировавшихся от COVID-19, разыграют денежные призы размером в 100 тысяч рублей. До декабря выберут 100 победителей. Для получения приза нужно иметь карту платежной системы «МИР» и входить в списки привитых. Первый тираж состоялся 15 сентября, второй запланирован на 14 октября.

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