Затронет многих: кому навредит введение лимита на кредиты

Ограничение по выдаче кредитных продуктов способно навредить около 20 млн россиян. Об этом изданию URA. RU заявил старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор может ввести ограничение на число кредитов, которые могут выдаваться банками одному человеку. Закон об ограничениях был внесен на рассмотрение Госдумы в марте.
«Относительно ограничений, привязанных к доходам человека, я считаю, что это гражданам только испортит ситуацию, поскольку у многих есть неформальные доходы. У нас 20 млн человек трудоспособного возраста нигде официально не трудоустроены. Они не зарегистрированы как безработные, а просто висят в воздухе. Хотя понятно, что доходы у них есть», — отметил Сергей Жаворонков.
Он также добавил, что не считает ситуацию с ростом закредитованности населения угрожающей.
«Я совсем не понимаю, как разумно можно сформулировать законодательные инициативы, которые не позволяли бы гражданам сильно влезать в долги. Единственное ограничение, которое имеет смысл ввести — не предоставлять кредиты тем, у кого уже имеются просроченные», — сказал эксперт.
Если граждан всегда платил своевременно и вдруг прекратил — это не повод никогда не предоставлять ему кредиты, полагает Жаворонков.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов также оценил возможные ограничения в сфере кредитования.
«Необходимо рассчитывать предельно допустимую нагрузку на доходы заемщика и вводить соответствующие ограничения на выдачу. Я считаю, это было бы логичным», — отметил собеседник агентства.