Затронет многих: кому навредит введение лимита на кредиты

«Относительно ограничений, привязанных к доходам человека, я считаю, что это гражданам только испортит ситуацию, поскольку у многих есть неформальные доходы. У нас 20 млн человек трудоспособного возраста нигде официально не трудоустроены. Они не зарегистрированы как безработные, а просто висят в воздухе. Хотя понятно, что доходы у них есть», — отметил Сергей Жаворонков.