Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Как избавиться от чуждого кредита: эксперт назвал пять шагов

Анна Безрукова
1 час назад

На фоне роста широкого распространения схем в финансовой сфере россияне часто становятся должниками по чужим кредитам. При этом в России сделку о кредитовании признать ничтожной можно только через суд.

Как избавиться от чуждого кредита: эксперт назвал пять шагов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для того, чтобы подтвердить свою непричастность к займу, следует собрать некоторые доказательства. Это означает, что потребуется обратиться в банк, который предоставил кредит, органы полиции и бюро кредитных историй. Издание NEWS.ru выяснило, как аферисты берут кредиты на своих жертв и как не попасться в руки мошенников.

Первое, что следует предпринять, как только человек узнали о повешенном на него чужом кредите, — обратиться с запросом в Центральный каталог кредитных историй Банка России, сказал юрист, основатель компании Alpha Juris Илья Глушко.

Есть вероятность, что злоумышленники могли оформить заем не в одной организации. В отчете, который доступен на портале госуслуг, будет приведена сумма финансовой нагрузки, пояснил эксперт. Далее нужно будет составить претензию в отношении банка или других кредитных организаций, где мошенникам выдали кредит.

По словам правозащитника, нужно также обратиться в полицию: написать заявление по факту совершения мошеннических действий. К нему требуется прикрепить доказательства, которые есть в наличии, и копию паспорта. В МВД обязаны будут возбудить уголовное дело.

Кроме этого, юрист порекомендовал в таких ситуациях посещать паспортный стол. По его словам, паспорт следует заменить, поскольку данными из предыдущего документа преступники уже успели воспользоваться. И, наконец, если кредитор отклонил претензию, следует направить заявление в суд, сказал Глушко.

Личный счет,Центральный банк России,МВД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители