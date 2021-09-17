Как избавиться от чуждого кредита: эксперт назвал пять шагов

На фоне роста широкого распространения схем в финансовой сфере россияне часто становятся должниками по чужим кредитам. При этом в России сделку о кредитовании признать ничтожной можно только через суд.

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Для того, чтобы подтвердить свою непричастность к займу, следует собрать некоторые доказательства. Это означает, что потребуется обратиться в банк, который предоставил кредит, органы полиции и бюро кредитных историй. Издание NEWS.ru выяснило, как аферисты берут кредиты на своих жертв и как не попасться в руки мошенников.

Первое, что следует предпринять, как только человек узнали о повешенном на него чужом кредите, — обратиться с запросом в Центральный каталог кредитных историй Банка России, сказал юрист, основатель компании Alpha Juris Илья Глушко.

Есть вероятность, что злоумышленники могли оформить заем не в одной организации. В отчете, который доступен на портале госуслуг, будет приведена сумма финансовой нагрузки, пояснил эксперт. Далее нужно будет составить претензию в отношении банка или других кредитных организаций, где мошенникам выдали кредит.

По словам правозащитника, нужно также обратиться в полицию: написать заявление по факту совершения мошеннических действий. К нему требуется прикрепить доказательства, которые есть в наличии, и копию паспорта. В МВД обязаны будут возбудить уголовное дело.