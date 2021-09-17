50 или 20 тысяч: какие суммы получат ветераны

Президент России Владимир Путин предложил выплатить по 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда. Инициатива приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни, единственной трассы, по которой снабжался город. Какие еще доплаты анонсированы и выплачены россиянам — читайте в подборке «Рамблера».

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Блокадники

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Согласно указу Путина, единовременную выплату получат те, кто живут в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье.

Помимо разовой выплаты, блокадники имеют право на некоторые постоянные льготы. Например, они могут получать две пенсии — страховую по старости и государственную по инвалидности. Также им положена доплата к пенсии. Жители блокадного Ленинграда еврейской национальности получают выплаты от немецких властей. В январе 2021 года МИД России обратился к властям Германии с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах блокадникам всех национальностей.

Ветераны Великой Отечественной войны и участники Битвы за Москву

14 сентября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал выплату ветеранам войны и участникам обороны столицы. В 2021 году ее размер составит 40 тыс. рублей. Изначально речь шла о вдвое меньшей сумме, но ее было решено увеличить.

Деньги получат около 4 тыс. человек. Это в том числе награжденные медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942-го.

Выплаты ко Дню Победы

К 76-й годовщине Победы ветераны на федеральном уровне получили выплаты в 10 тыс. рублей. Также некоторые регионы установили собственные праздничные выплаты. В Москве они составили от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, в Подмосковье — 15-25 тыс. рублей. Ветераны, тыловики и дети войны Санкт-Петербурга в дополнение к общегосударственной выплате получили от 4 тыс. рублей до 10 тыс., в Курской области — от 1,5 до 20 тыс. рублей, в Тверской области — от 3 тыс. рублей до 10 тыс.

Участники Курской битвы

23 августа 2021 года отмечалась 78-я годовщина победы в Курской битве. К этой дате ветераны, их вдовы и дети войны получили единовременные выплаты от 2 тыс. рублей до 5 тыс. В общей сложности деньги получили около 11,5 тыс. человек.

Единовременная выплата пенсионерам

Ветераны, как и все россияне, получающие пенсию, в сентябре 2021 года получили единовременную выплату в 10 тыс. рублей. «Президентская» надбавка коснулась также тех, кто получает пенсию по инвалидности, и получателей пенсии по потере кормильца.

Выплаты по возрасту

Граждане старше 80 лет получают надбавку к пенсии по возрасту. Для лиц от 90 лет и старше двое увеличивается размер «северных» надбавок.