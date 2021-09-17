Россиян бесплатно обучат одному способу заработка

«ВКонтакте» объявила о запуске VK Squad — бесплатной платформы для обучения видеоблогингу. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

«Новых знаний будет достаточно, чтобы запустить свой видеопроект, найти поклонников, получить первый заработок и начать путь к славе», — говорится в сообщении.

Предполагается, что юзеры научатся, в частности, уверенно вести себя в кадре, подбирать видеотехнику, монтировать эффектные видео, строить стратегии продвижения и анализировать их результаты, работать с инструментами монетизации, развивать личный бренд и свой имидж, противостоять давлению и буллингу, а также создавать и поддерживать лояльное комьюнити.