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ЦБ распространит действие антиотмывочной платформы на физлиц

Елена Прошина
26 минут назад

Центробанк собирается рапространить на физические лица действие платформы «Знай своего клиента», которая призвана проводить оценку компаний на соответствие антиотмывочному законодательству. Об этом на международном банковском форуме «Банки России – ХХI век» в Сочи заявил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, сообщает РБК.

ЦБ распространит действие антиотмывочной платформы на физлиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил сотрудник регулятора, прежде, чем перейти к использованию платформы на физлицах, ЦБ «обкатает» её на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

«Но здесь нужно понимать, что физическое лицо — это уже более тонкая категория, чем юридические лица и индивидуальные предприниматели, хотя последние тоже являются физическими лицами», — отметил он.

Как рассказал Ясинский, по этой причине рассматривать вопрос о расширении действия платформы на физлиц начнут не раньше, чем через год-полтора.

Напомним, что в 2019 году ЦБ предложил банкам внедрить единую антиотмывочную платформу для проверки компаний.

Сервис, который разработал Банк России, получил неофициальное название «светофор»: он подразумевает, что все компании и ИП будут разделены на «красную», «желтую» и «зеленую» категории в зависимости от уровня рисков.

Личный счет,Центральный банк России,
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