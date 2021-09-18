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Число выплат без подачи заявлений вырастет в России

Елена Прошина
1 час назад

1 января 2022 года будут введены обязательные электронные больничные. Эта мера позволит оформлять больше пособий и выплат без подачи заявления. Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство труда, некоторые выплаты и пособия уже оформляются в беззаявительном порядке.

Число выплат без подачи заявлений вырастет в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сертификаты о материнском капитале Пенсионный фонд готовит самостоятельно, без заявления со стороны родителей. Это происходит автоматически после рождения ребенка. Для оформления ПФ использует данные ЗАГСа. Также Пенсионный фонд начал ежемесячные денежные выплаты инвалидам еще в 2020 году. Здесь тоже не требуется никаких заявлений.

В мае 2021 года вступил в силу закон, который закрепил беззаявительный порядок пенсий, которые назначаются после предложения органов службы занятости, а также страховых и социальных пенсий по инвалидности. Также стало возможным получить налоговый вычет после приобретения жилья и выплаты процентов по ипотеке без декларации 3-НДФЛ.

Владимир Круглый, член Комитета Совета Федерации по социальной политике заявил, что беззаявительный принцип оформления пособия — результат успешной цифровизации, которая облегчит жизнь многих граждан.

Личный счет,Минтруд,Совет Федерации,Парламентская газета,
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