Число выплат без подачи заявлений вырастет в России

1 января 2022 года будут введены обязательные электронные больничные. Эта мера позволит оформлять больше пособий и выплат без подачи заявления. Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство труда, некоторые выплаты и пособия уже оформляются в беззаявительном порядке.

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Сертификаты о материнском капитале Пенсионный фонд готовит самостоятельно, без заявления со стороны родителей. Это происходит автоматически после рождения ребенка. Для оформления ПФ использует данные ЗАГСа. Также Пенсионный фонд начал ежемесячные денежные выплаты инвалидам еще в 2020 году. Здесь тоже не требуется никаких заявлений.

В мае 2021 года вступил в силу закон, который закрепил беззаявительный порядок пенсий, которые назначаются после предложения органов службы занятости, а также страховых и социальных пенсий по инвалидности. Также стало возможным получить налоговый вычет после приобретения жилья и выплаты процентов по ипотеке без декларации 3-НДФЛ.