Юрист рассказал о передающихся по наследству долгах

Иван Соловьев, заслуженный юрист России, напомнил россиянам, что в состав наследства могут входить не только имущественные права, но и обязанности. Об этом пишет агентство ПРАЙМ.

Соловьев рассказал, что граждане России могут подать заявление о праве на наследство в течение шести месяцев. Наследство при этом передается вместе с обязательствами. Например, невозможно отказаться от ипотечных прав на квартиру, но при этом принять ее в наследство, или взять автомобиль, но не выплачивать кредит.

В подобных ситуациях юрист советует принять взвешенное решение и предварительно оценить и наследство, и долговые обязательства. К ним относятся непогашенные кредиты, ипотека и долги по ЖКХ. Если цена имущества ниже, чем стоимость долгов, наследнику будет нужно погасить получившуюся разницу. Отказаться от наследства можно только полностью.

Соловьев также перечислил долги, которые не передаются по наследству. Это могут быть деньги, занятые у физических лиц и не оформленные никаким официальным образом, в том числе у нотариуса. Также выплачивать не придется платежи по алиментам, неустойки и штрафные санкции по договорам, а также обязательства по возмещению ущерба, нанесенного здоровью и имуществу другого человека.