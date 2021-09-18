В России резко выросла популярность доставки

С января по август 2021 года в России резко (на 38%) выросло количество покупок с доставкой на дом по сравнению с тем же периодом 2020 года. При этом средний чек уменьшился на 3%. Популярность покупок с доставкой начала расти во время первой волны пандемии в 2020 году. Пик пришёлся на март 2021 года, когда мужчины заказывали подарки для женщин. Ещё один всплеск пришёлся на август — время подготовки детей к школе.

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«Общее количество операций по картам по оплате товаров с доставкой за восемь месяцев 2021 года выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом такие покупки стали делать на меньшие средние чеки — показатель снизился на 3% и составил 5145 рублей», — привёл ТАСС цитату из исследования банка «Русский стандарт».

В марте 2021 года из-за празднования Международного женского дня средний чек покупок с доставкой вырос с 5321 рублей до 5395 рублей по сравнению с февралём. Количество заказов увеличилось на 17% в месячном выражении.

Второй пик популярности случился в августе в связи с подготовкой детей к школе. Количество заказов немного выросло по сравнению с июлем, а средний чек увеличился на 15%, до 5548 рублей.

В исследовании отметили, что покупки на самую большую сумму делали клиенты 31-40 лет — 6128 рублей. На сумму 5210 рублей покупали россияне 51-60 лет. Покупатели от 41 до 50 лет приобретали товары в среднем на сумму 4559 рублей. Мужчины пользуются доставкой на 3% чаще женщин, но у последних средний чек составил 5778 рублей, а у мужчин — 4532 рубля.