Эксперт: банк может потребовать вернуть снятые деньги

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, в каких случаях от клиента банка могут потребовать вернуть в банк ранее снятые им со своего счета деньги. Его мнение приводит агентство «Прайм».
Эксперт пояснил, что требование о возврате средств выдвигает не сам банк, а Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
«Обстоятельства, при которых АСВ в судебном порядке требует клиентов банка вернуть полученные денежные средства, очень прозаичны — это лишение банка лицензии и процесс банкротства. Это может случиться с бывшим клиентом проблемного банка даже через год после получения денег», — заявил Коган.
Он рассказал, что АСВ требует вернуть деньги разорившемуся банку по тем переводам, которые кажутся агентству подозрительными, а также мешают кредиторам финансовой организации вернуть свои средства в порядке очереди.
Когда АСВ считает, что вкладчик получил возможность снять свои средства со счета проблемного банка в приоритетном порядке, в обход картотечной очереди, сотрудники ведомства оформляют требование на возврат средств в конкурсную массу, пояснил Коган.