Эксперт: банк может потребовать вернуть снятые деньги

Он пояснил, что подозрительными операциями, по мнению АСВ, обычно считаются снятие со счетов сумм свыше одного миллиона рублей, а также вывод из проблемного банка денег физическими или юридическими лицами, связанными с любым из его сотрудников. Под подозрение также попадают операции со счетами клиента, объем которых заметно превышает обычный уровень.