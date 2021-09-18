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Россиян предупредили о необходимости вернуть банкам снятые деньги

Елена Прошина
19 минут назад

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, в каких случаях от клиента банка могут потребовать вернуть в банк ранее снятые им со своего счета деньги. Его мнение приводит агентство «Прайм».

Эксперт: банк может потребовать вернуть снятые деньги
Фото: ТАССТАСС

Эксперт пояснил, что требование о возврате средств выдвигает не сам банк, а Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Обстоятельства, при которых АСВ в судебном порядке требует клиентов банка вернуть полученные денежные средства, очень прозаичны — это лишение банка лицензии и процесс банкротства. Это может случиться с бывшим клиентом проблемного банка даже через год после получения денег», — заявил Коган.

Он рассказал, что АСВ требует вернуть деньги разорившемуся банку по тем переводам, которые кажутся агентству подозрительными, а также мешают кредиторам финансовой организации вернуть свои средства в порядке очереди.

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Когда АСВ считает, что вкладчик получил возможность снять свои средства со счета проблемного банка в приоритетном порядке, в обход картотечной очереди, сотрудники ведомства оформляют требование на возврат средств в конкурсную массу, пояснил Коган.

Он пояснил, что подозрительными операциями, по мнению АСВ, обычно считаются снятие со счетов сумм свыше одного миллиона рублей, а также вывод из проблемного банка денег физическими или юридическими лицами, связанными с любым из его сотрудников. Под подозрение также попадают операции со счетами клиента, объем которых заметно превышает обычный уровень.
Личный счет,Михаил Коган,Агентство по страхованию вкладов,
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