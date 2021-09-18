Утверждена новая выплата двум категориям россиян

«Проект распоряжения направлен на обеспечение единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой медицинской помощи, работающим с пациентами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, и с пациентами с подозрением на нее», - говорится в сообщении на сайте правительства, посвященном заседанию, состоявшемуся 16 сентября.