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Утверждена новая выплата двум категориям россиян

Елена Прошина
46 минут назад

Правительство решило произвести выплаты медперсоналу за работу с больными COVID-19, а также пострадавшим от чрезвычайных ситуаций жителям Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщается на сайте кабинета министров России.

«Проект распоряжения направлен на обеспечение единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой медицинской помощи, работающим с пациентами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, и с пациентами с подозрением на нее», - говорится в сообщении на сайте правительства, посвященном заседанию, состоявшемуся 16 сентября.

Кроме выплаты медикам, правительство одобрило также субсидии из своего резервного фонда жителям Забайкальского края и Еврейской автономной области, пострадавшим от природных катаклизмов минувшего лета.

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Речь идет о социальной поддержке граждан, чье жилье пострадало от паводков, отмечавшихся на территории Дальневосточного федерального округа в период с мая по август 2021 года.
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