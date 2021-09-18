Утверждена новая выплата двум категориям россиян

Правительство решило произвести выплаты медперсоналу за работу с больными COVID-19, а также пострадавшим от чрезвычайных ситуаций жителям Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщается на сайте кабинета министров России.
«Проект распоряжения направлен на обеспечение единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой медицинской помощи, работающим с пациентами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, и с пациентами с подозрением на нее», - говорится в сообщении на сайте правительства, посвященном заседанию, состоявшемуся 16 сентября.
Кроме выплаты медикам, правительство одобрило также субсидии из своего резервного фонда жителям Забайкальского края и Еврейской автономной области, пострадавшим от природных катаклизмов минувшего лета.