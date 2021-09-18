В ПФР разъяснили условия получения выплаты 10 тысяч рублей

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей полагается только тем, кто получает страховую пенсию по государственному обеспечению, говорится на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Дагестану.

То есть гражданам получающим другие выплаты по линии ПФР единовременная выплата не полагается. В частности, получатели выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, а также ветераны боевых действий, которые отказались от пенсии в пользу возможности получения компенсации по уходу.

Помимо этого, на выплату имеют право только те пенсионеры, которые проживают на территории России.