В ПФР разъяснили условия получения выплаты 10 тысяч рублей

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей полагается только тем, кто получает страховую пенсию по государственному обеспечению, говорится на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Дагестану.
То есть гражданам получающим другие выплаты по линии ПФР единовременная выплата не полагается. В частности, получатели выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, а также ветераны боевых действий, которые отказались от пенсии в пользу возможности получения компенсации по уходу.
Помимо этого, на выплату имеют право только те пенсионеры, которые проживают на территории России.
Пенсионеры получили выплаты в 10 тысяч рублей в сентябре по инициативе главы государства Владимира Путина. Эти выплаты коснулись россиян, числящихся в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года.